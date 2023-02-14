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20:34, 14 февраля 2023Из жизни

Женатый мужчина женился еще два раза и попал за решетку

В Австралии многоженец попал за решетку после того, как женился в третий раз

Кадр: Australian Federal Police

В австралийском городе Перт, штат Западная Австралия, мужчина попал за решетку после того, как не расторг первый брак и женился еще два раза. Его обвиняют в многоженстве, сообщает Daily Mail.

48-летний мужчина разошелся, но не развелся со своей первой женой и женился на второй в июле 2020 года. Предположительно, он не сообщил новой жене о предыдущем браке и заявил, что никогда не был официально женат. Позже в том же году он женился на третьей женщине, когда разошелся со второй женой.

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Федеральная полиция Австралии начала расследование после того, как первая жена мужчины связалась с его второй супругой через соцсети и рассказала, что он многоженец.

Мужчину арестовали. Его второй брак признали недействительным, так как он состоял в официальном браке с первой женой. Австралийцу также предъявили обвинения в подделке документов в связи со вторым и третьим браками. Его обвиняют во лжи, что он якобы никогда не был женат. Кроме того, он подписал декларацию об отсутствии юридических препятствий для брака. Максимальное наказание за двоеженство подразумевает до пяти лет тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что житель Испании придумал способ разбогатеть и женился на двух женщинах в течение нескольких месяцев, чтобы они получили вид на жительство. Он женился в двух разных дворцах бракосочетаний, не имеющих общей базы данных.

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Алиса Дмитриева
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