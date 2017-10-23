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Пришли к успеху

Американская секта порабощала женщин, клеймила их и мучала диетами

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Фото: Plainpicture RM / R. Mohr / Diomedia

Самореализация, контроль своих эмоций, личный и профессиональный успех — создатели всяческих курсов личностного роста предрекают доверчивым посетителям немедленное продвижение во всех сферах жизни. Так было и с курсами NXIVM («Нексиам») в США и Канаде — женщинам обещали преодоление эмоциональных и физических барьеров, контроль душевного состояния и уверенность в себе. На деле же их клеймили, превращали в рабынь, заставляли подчиняться своим «хозяевам», страдать от изнурительных диет и заниматься сексом с основателем NXIVM. «Лента.ру» рассказывает о тайном обществе, которое удалось вывести на чистую воду благодаря журналистам The New York Times.

Сара Эдмондсон лежала на массажном столе абсолютно голой. Три женщины плотно держали ее за ноги и плечи, не позволяя двигаться. Стоявшая над ней «хозяйка» Лорен Зальцман, одна из лидеров организации NXIVM, велела произнести фразу «Хозяин, пожалуйста, поставь мне клеймо, это будет честью для меня».

Стоило Эдмондсон сказать это, чуть ниже бедра ее коснулся раскаленный аппарат для прижигания. Она закричала, по воздуху распространился запах горелого мяса. Пытка продолжалась около получаса. По окончании женщина увидела около своего лобка шрам, в очертаниях которого угадывались инициалы KR.

Благое дело

«NXIVM — это новая этика, позволяющая нам построить новую цивилизацию изнутри и явить ее миру. Познав свою внутреннюю природу, мы овладеваем нашей созидательной силой, которой обладает каждый человек. Так человечество может возвыситься до своего истинного благородства», — говорится на сайте таинственной организации.

Там поясняется, что технология NXIVM преподается на особых курсах с банальным названием «Программы успеха руководителей». В описании программы говорится о «выведении человеческого бытия на новый уровень», «актуализации потенциалов», «потворстве этическому человеколюбию» и прочих туманных вещах.

Курсы проводят руководители NXIVM. Среди них и «хозяйка» Лорен Зальцман, и лидер всей организации Кит Раньер: именно его инициалы выжгли на коже Сары Эдмондсон и других женщин.

На личном сайте Раньер хвастается, что уже в год говорил полноценными предложениями, к 12 годам знал математику на уровне старших классов и сам научился профессионально играть на пианино. До NVXIM он был сооснователем компании Consumers’ Buyline Inc., которую прокуратура считала финансовой пирамидой: о ней на сайте упомянуто, о мнении правоохранителей — нет.

Как указывает The New York Times, с 1990-х годов около 16 тысяч человек воспользовались услугами NXIVM. Большинство удовлетворялись лидерскими курсами и покидали организацию, другие же настолько пленялись личностью Раньера, что отказывались от карьеры, семьи и друзей ради человека, который внутри организации именовался «Стражником». Этим наиболее преданным последователям и открывалось потайное дно организации.

Для начала Раньер или Зальцман требовали от новых членов залог: личные фотографии или видео. Задумка была такова: если кто-то решит покинуть NXIVM, фотографии выложат в сеть и покроют предателей несмываемым позором.

Раньер заставлял последовательниц заниматься с ним сексом, вынуждал их сидеть на изнурительных диетах, чтобы они соответствовали его представлениям о красоте. Лояльные ему врачи ставили над послушницами эксперименты: например, доктор Брэндон Портер сажал женщин в кресла, направлял на их лица видеокамеры, надевал им на головы приборы, считывающие мозговую активность, и показывал им страшные видеоролики. На одном, например, члены мексиканского наркокартеля убивали и разрезали на части четырех девушек.

Порочный круг

По словам Эдмондсон, ее инициация прошла во время встречи с Зальцман. Та приехала в город, где жила Эдмондсон, инструктировать местных членов NXIVM. «Лорен была своего рода рок-звездой в компании, я брала с нее пример», — рассказала жертва. Зальцман сообщила, что хотела бы поделиться чем-то очень важным, но взамен ей понадобится какой-нибудь компрометирующий материал. Эдмондсон послушно написала список всех своих прегрешений.

Тогда «хозяйка» объяснила: Раньер учит, что женщины должны преодолеть свои слабости — излишнюю эмоциональность, необязательность и привычку прикидываться жертвой. И именно она, Зальцман, поможет ей в этом деле. Эдмондсон согласилась. «Она описывала это как своего рода учебную военную часть для крутых сучек», — вспоминала Эдмондсон позднее.

По ее словам, иерархия внутри «тайного общества» NXIVM была четкой. Раньер назначал «хозяек», которые подбирали себе шесть рабынь из новоприбывших, — те со временем могли набрать себе своих прислужниц. От рабынь требовалось соблюдать жесткую дисциплину: каждый день утром и вечером они должны были посылать своим хозяйкам сообщения с пожеланием доброго утра и доброй ночи. За любую провинность полагалось наказание: штрафы, принудительная голодовка или побои.

Хозяйка могла отослать сообщение со знаком вопроса — прислужники обязаны были в течение минуты ответить «Готова!». Со временем, когда хозяйка убеждалась в покорности своих подопечных, их с завязанными глазами вывозили за город, знакомили друг с другом и клеймили. Также рабыни были обязаны высылать все больше приватных фотографий, чтобы подтверждать лидерам культа свою преданность.

Велась четкая документация, новых рабынь принимали в соответствии со строгим графиком. The New York Times приводит свидетельства актрисы Кэтрин Оксенберг, чья 26-летняя дочь стала одной из таких рабынь. Однажды она призналась матери, что из-за жесткой диеты у нее уже год не было месячных и выпадают волосы. Когда мать потребовала от дочери выйти из NXIVM, та воспротивилась: «Этот опыт помогает мне сформировать характер!»

Продолжайте в том же духе

Поразительно: когда правоохранительные органы узнали о подозрительной деятельности, реагировать никто не спешил. Например, полицейский дознаватель получил жалобы Эдмондсон и еще двух женщин на то, что их клеймили, но ничего не предпринял. Он пояснил: женщины сами согласились на клеймление, поэтому их права не нарушены.

Органы, надзирающие за медиками, отказались предпринимать меры по жалобе на доктора Брэндона Портера — того самого, что показывал подопытным женщинам страшные видеоролики. По их мнению, действия Портера нельзя квалифицировать как «ненадлежащее поведение медицинского работника».

Тем не менее правда понемногу выходит наружу. О секретном сообществе впервые узнали в июне 2017 года от бизнесмена Фрэнка Парлато. Он долгие годы судится с членами NXIVM из-за коммерческого спора, и для него предание гласности темных дел Раньера — своего рода личная вендетта. 5 июня он опубликовал первую часть рассказа «Клейменные рабыни и хозяин Раньер».

Одна из участниц NXIVM Сукана Медэуи прочитала пост Парлато и спросила у Раньера, в чем дело. Тот пояснил: да, общество есть, оно возникло тогда, когда три его последовательницы решили принести ему клятву пожизненной преданности, так что все в порядке. На самом деле в NXIVM поднялась паника: рабыням было приказано удалить всю переписку и план по набору новых женщин для Раньера.

NXIVM подала иски против Эдмондсон и еще двух женщин: их обвинили в хулиганстве и других преступлениях. В отношении самой компании и тайного общества никаких действий не предпринималось вплоть до статьи в The New York Times: 19 октября губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо наконец пообещал разобраться в ситуации и оценить пользу этих «курсов для саморазвития».

Алексей Наумов

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