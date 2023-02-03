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12:02, 3 февраля 2023Из жизни

Мужчина придумал способ разбогатеть и стал многоженцем

В Испании мужчина женился на двух женщинах ради получения видов на жительство

Фото: Shutterstock

Житель Испании придумал способ разбогатеть и женился на двух женщинах в течение нескольких месяцев, чтобы они получили виды на жительство. Об этом сообщает The Olive Press.

Испанец стал многоженцем и заключил брак сначала с уроженкой Колумбии, а затем с жительницей Гвинеи. Отмечается, что мужчина женился в двух разных дворцах бракосочетаний, не имеющих общей базы данных.

Спустя год чиновники, рассматривающие заявление гвинейки на получение вида на жительство, обнаружили, что имя ее мужа ранее было использовано в заявлении его первой жены. Полиция арестовала испанца. Ему предъявили обвинение в двоеженстве и узурпации прав иностранных граждан.

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Согласно расследованию, мужчина не вступал в отношения с женщинами и согласился на брак ради материальной выгоды. По оценке властей, за брак по расчету он мог получить до двух тысяч евро.

В прошлом испанец привлекался к ответственности за жестокое обращение и сексуальное насилие.

Ранее сообщалось, что в Великобритании мошенник сумел убедить власти, что является отцом 188 детей, обманом получил от государства 1,8 миллиона фунтов стерлингов и оказался в тюрьме. Сообщники афериста также отправились в тюрьму.

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Алиса Удовик
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