«Отец 188 детей» обманом получил сотни миллионов рублей от государства

В Великобритании мошенник сумел убедить власти, что является отцом 188 детей, обманом получил от государства 1,8 миллиона фунтов стерлингов (больше 300 миллионов рублей) и оказался в тюрьме. Об этом сообщает Daily Star.

Британские сыщики сумели раскрыть аферу, которая длилась девять лет. 40-летний Али Бана Мохамед, используя друзей и родственников, стал получать налоговые кредиты и пособия на 188 детей, которых никогда не существовало.

Сотни заявлений на льготы на фальшивых детей подавались в течение девяти лет от имени 70 человек, однако за всеми именами скрывался сам Мохамед или его сообщники. Аферу удалось вскрыть, когда чиновники заметили, что во многих заявлениях, якобы не связанных между собой, фигурируют два телефонных номера. После этого начались розыски мужчины.

В ходе следствия были задержаны шесть подельников мошенника, сомалийцев по происхождению, которые проживали в Манчестере, Бирмингеме и Лондоне. В доме Мохамеда провели обыск, в ходе которого были обнаружены тетради с именами и датами рождения несуществующих детей, а также списками тех, кто подавал заявления от его лица.

Суд приговорил афериста к трем с половиной годам тюремного заключения. Так как Мохамед уже отбывает 16-летний срок за преступления, связанные с торговлей наркотиками и нарушениями миграционного законодательства, новый срок будет добавлен к прежнему. Сообщники мошенника также отправились в тюрьму.

Ранее сообщалось, что в Индии отправили в тюрьму мужчину, который женился на 14-ти разных женщинах. Его жертвами стали состоятельные женщины из разных штатов страны.

