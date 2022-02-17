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Мужчина женился на 14 женщинах и жил за их счет

65-летний индийский мошенник обзавелся 14 состоятельными женами и жил за их счет

Фото: Shutterstock

В индийском штате Одиша арестован мужчина, который за 43 года женился 14 раз и жил за счет своих жертв. Историю мошенника публикует Daily Mail.

65-летний Рамеш Чандра Свейн впервые женился в 1979 году и за время своих похождений успел обзавестись пятью детьми. Примерно с 2010 года он начал охотиться на разведенных состоятельных женщин, представляясь им различными именами. Все жены жили в разных штатах и не знали о существовании друг друга.

По версии полиции, сразу после свадьбы Свейн начинал просить у очередной жены деньги и требовал переписать на него имущество. Добившись своего, он исчезал.

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Обман вскрылся благодаря одной из его жертв. Учительница, на которой женился Свейн, заметила в его телефоне сообщения от других женщин, связалась с ними и выяснила, что он женат и на них. После этого шокированная индианка обратилась в полицию.

До сих пор неизвестно, сколько всего денег Свейну удалось заработать на обманутых женщинах. После ареста у мошенника обнаружили пять удостоверений личности. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Италии задержали мужчину, который 13 лет притворялся слепым и получал пособия от государства по инвалидности. По информации СМИ, мужчину разоблачила полиция — его заметили за рулем машины.

Евгения Черкасова
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