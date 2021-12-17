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Притворявшийся слепым 13 лет мужчина получил 14 миллионов рублей от государства

В Италии задержан 13 лет притворявшийся слепым и получивший 14 миллионов рублей мужчина

Фото: Pixabay

В Италии задержан мужчина, 13 лет притворявшийся слепым и получивший от государства за это время пособия в размере 192 тысячи долларов (примерно 14 миллионов рублей). Об этом пишет Daily Mail.

По информации СМИ, мужчину разоблачила полиция — его заметили за рулем машины. В 2018 году итальянец решил продлить свои водительские права, и поэтому полицейские установили за ним слежку.

В 2008 году мужчина начал получать пособия, он предоставил властям документы о том, что потерял зрение из-за врожденной болезни. Сообщается, что у него уже были проблемы с законом: в 2018 году он устраивал поддельные ДТП, чтобы получать страховые выплаты. Сейчас мошенник находится под домашним арестом.

Ранее в Китае студентка художественного вуза прикинулась светской львицей и бесплатно ела, пила и спала в роскошных местах. Девушка подобрала соответствующую одежду и поддельную сумочку Hermes. Это сработало: ее беспрепятственно пускали в залы ожидания первого класса, на аукционы для миллионеров и в другие места подобного рода. Свой эксперимент она снимала на видео, которое затем показала на выставке в академии.

Марина Совина
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