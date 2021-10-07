Студентка прикинулась богачкой и бесплатно ела, пила и спала в роскошных местах

В Китае студентка 21 день бесплатно ела и спала в отелях и на аукционах для миллионеров

В Китае студентка художественного вуза, прикинувшись богачкой, смогла получить доступ к роскоши, которая недоступна обычным людям. Об этом пишет издание South China Morning Post.

По словам выпускницы пекинской Центральной академии изобразительных искусств Цзоу Яци, ее давно интересовало, можно ли прожить за счет излишков, которые производит общество. «По моим наблюдениям, чаще всего их получают люди, которые и без того обладают существенным достатком, — объясняла она. — Они могут бесплатно спать в фойе роскошных гостиниц, принимать душ в аэропортах, загорать на пляжах при отелях, есть и пить на свадьбах и фуршетах или наслаждаться закусками и вином на аукционах».

Цзоу Яци решила построить на этом свой художественный проект. В мае она 21 день пыталась получить доступ к ресурсам, которыми бесплатно пользуются состоятельные люди. Чтобы казаться богаче, девушка подобрала соответствующую одежду, носила фальшивое драгоценное кольцо и поддельную сумочку Hermes. Маскарад сработал: ее беспрепятственно пускали в залы ожидания первого класса, на аукционы для миллионеров и в другие места подобного рода. Свой эксперимент она снимала на видео, которое затем показала на выставке в своей академии.

После того, как Цзоу Яци выложила несколько видео о своих похождениях в китайскую социальную сеть Weibo, на нее обрушился шквал критики. Девушку обвинили в том, что она притворялась светской львицей, незаслуженно вела крайне экстравагантный образ жизни и разыгрывала людей ради бесплатной еды и выпивки.

Ранее сообщалось, что уроженка России Анна Сорокина после переезда в Нью-Йорк называла себя богатой наследницей, общалась с представителями высшего общества и бесплатно или на деньги богатых друзей жила в отелях, ходила в дорогие рестораны и на вечеринки. Девушка носила одежду известных брендов и оставляла щедрые чаевые, из-за чего все окружающие были уверены, что она из богатой семьи.