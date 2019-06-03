Погоревшего на любви к свинине фальшивого саудовского принца посадили

В США вынесен приговор мошеннику, который выдавал себя за наследного принца Саудовской Аравии, жил в роскошных отелях, ездил на лимузинах с личным водителем и брал многомиллионные кредиты. Об этом сообщает издание Miami Herald.

Суд признал 48-летнего Энтони Жиньяка виновным в обмане десятков инвесторов, заплативших ему с 2015 года более восьми миллионов долларов (около 521,8 миллиона рублей), и приговорил его к лишению свободы на 18,5 лет.

Во время суда Жиньяк согласился, что причинял людям финансовый и эмоциональный вред. «Ответственность за всю эту аферу лежит на мне, я признаю это», — заявил мошенник и отметил, что нужно наказать и его пособников. «Я — не чудовище», — добавил он. Адвокат связала криминальные наклонности Жиньяка с его трудным детством и объяснила, что у него диагностировали смешанное расстройство личности.

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Жиньяк притворялся принцем с 1991 года. Он несколько раз попадал за решетку, но никогда не задерживался там надолго. Его последней жертвой стал американский миллиардер Джеффри Саффер. Во время переговоров в августе 2017 года предприниматель обратил внимание, что «саудовский принц» налегает на запрещенные исламом блюда со свининой. Он попросил службу безопасности проверить его личность, и та разоблачила обман.

В ноябре 2017 года Жиньяка задержали. В его пентхаусе нашли визитки на разные имена, поддельные дипломатические номера, кредитные карты, тысячи долларов наличными и финансовые документы на имя члена саудовской королевской семьи. В мае 2018 года аферист пошел на сделку со следствием и признал вину, однако затем отказался от признательных показаний и объявил себя невиновным.

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