Подставной саудовский принц 30 лет дурачил всех и погорел на любви к свинине

Обнародована новая информация об американском мошеннике, который около 30 лет притворялся саудовским принцем, пока его не выдала любовь к свинине. Об этом сообщает издание Daily Mail.

47-летний Энтони Жиньяк (Anthony Gignac) родился в Колумбии, но был усыновлен американской семьей и вырос в США. В 2008 году он был осужден за мошенничество, поскольку нанес ущерб отелю и еще нескольким компаниям в размере 10 тысяч долларов. Уже тогда он представлялся принцем и обманывал окружающих.

Во время процесса выяснилось, что мужчина манипулировал людьми с помощью фейковой личности с 1991 года. У него уже имелись пентхаус в Майами и множество роскошных автомобилей. По этим делам он смог выйти на свободу, заплатив залог.

Последний эпизод, который привел к судебному разбирательству, случился в марте 2017 года. Один из подручных Жиньяка связался с американским девелопером Джеффри Саффером. Он уведомил его, что наследный принц Саудовской Аравии желает вложить в курорт Сафферта 440 миллионов долларов.

Американец поверил и пригласил принца в гости. Мошенник пожаловал на новеньком Ferrari с дипломатическими номерами (как выяснилось позднее, он купил их на интернет-аукционе eBay). В августе уже сам Саффер остановился в пентхаусе Жиньяка. Во время этой встречи «принц» продемонстрировал ему фальшивое письмо Банка Дубая, гарантирующее 600 миллионов долларов.

В том же месяце они встретились для дальнейших переговоров в городе Аспен. Там Саффер впервые заподозрил неладное. Он обратил внимание, что потенциальный инвестор из мусульманской страны налегает на запрещенные исламом блюда со свининой. Девелопер попросил службу безопасности проверить мошенника, и та мгновенно разоблачила обман.

После жалобы Саффера правоохранительные органы Флориды начали собственное расследование. В ноябре 2017 года Жиньяка задержали в аэропорту, куда он прибыл под чужим именем. В его пентхаусе нашли визитки на разные имена, поддельные дипломатические номера, кредитные карты, тысячи долларов наличными и финансовые документы на имя члена саудовской королевской семьи.

В мае 2018 года Жиньяк сознался, что выдавал себя за иностранного дипломата и официального представителя властей другого государства, признал вину в краже личности с отягчающими обстоятельствами с целью совершения мошенничества. Ожидается, что приговор будет вынесен в августе.

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