Топ-менеджер своровал у фирмы 370 тысяч фунтов стерлингов и купил котят

В Великобритании финансовый директор строительной фирмы присвоил себе около 370 тысяч фунтов стерлингов (почти 31 миллион рублей) ради собственной выгоды. Как сообщает BBC News, в частности, на украденные деньги мужчина приобрел породистых котят.

Житель английского города Чорли, графство Ланкашир, Мэтью Фэрримонд (Matthew Farrimond) признался в 12 эпизодах мошенничества. По данным суда, денежные средства должны были поступить на счета благотворительных организаций. Кроме того, британец занимался отмыванием денег.

Британец попал под подозрение, когда были обнаружены два чека с незапланированными тратами на благотворительность. Обвинение назвало мужчину «самой опасной угрозой компании», поскольку, пока сотрудники «с трудом зарабатывали деньги», мошенник притворялся благотворителем.

Суд приговорил Фэрримонда к четырем годам лишения свободы.

В 2015 году глава американской компании Gravity Payments Дэн Прайс прославился тем, что сократил свою годовую зарплату на 93 процента. С миллиона долларов его заработок опустился до 70 тысяч. Мужчина пошел на такой шаг ради того, чтобы повысить оплату труда подчиненных.

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