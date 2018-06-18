Мужчина украл у трупа два пальца и попал под суд

Жителю Новой Зеландии, чье имя пока не разглашается, предъявили обвинение в краже двух пальцев с выставки Body Worlds Vital, на которой были представлены человеческие останки. Об этом сообщило издание New Zealand Herald.

28-летний мужчина предстал перед Оклендским судом в понедельник, 18 июня. Он обвиняется в краже и повреждении человеческого тела. Ущерб экспонату выставки был оценен в 11 000 долларов США (по 5500 за палец, всего около 700 000 тысяч рублей). Согласно документам суда, инцидент произошел 4 мая, и мужчина уже вернул украденные пальцы на выставку. Он был отпущен под залог с обязательством появиться в суде новозеландского округа Веллингтон в следующем году.

Body Worlds Vital — передвижная выставка, основанная в 1997 году Анджелиной Уалли (Dr Angelina Whalley) и Гюнтером фон Хагенсом (Dr Gunther von Hagens). В Окленде она проводится впервые.

На экспозиции представлены человеческие трупы и органы. За все время ее посетили более 45 миллионов человек. Фон Хагенс изобрел метод пластинации тел, который позволяет сохранить трупы и органы путем замены человеческих жидкостей и жиров пластиком.

В апреле организаторов другой выставки в Австралии, посвященной также изучению анатомии, заподозрили в использовании тел мертвых китайских политических заключенных. Генеральный директор выставки нашел утверждения врачей «оскорбительными и неоправданными», но признал, что у него нет документов, удостоверяющих их личности, и согласия на их посмертное использование.

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