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08:35, 17 июля 2026Бывший СССР

ВСУ перебросили «Рысей» в Сумскую область

РИА Новости: ВСУ перебросили штурмовой полк «Рысь» в Сумскую область
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Командование Вооруженными силами Украины (ВСУ) перебрасывает подразделения штурмового полка «Рысь» в Сумскую область. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на российские силовые структуры.

«В Сумскую область командование ВСУ перебрасывает дополнительные подразделения 25 отдельного штурмового полка "Рысь"», — рассказал источник агентства.

По его словам, подразделение было укомплектовано насильно мобилизованными гражданами Украины в мае 2026 года.

Ранее командир одного из подразделений спецназа «Ахмат» с позывным Аид рассказал, что ВСУ готовятся к обороне на въездах в Сумы и в самом населенном пункте.

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