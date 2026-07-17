РИА Новости: ВСУ перебросили штурмовой полк «Рысь» в Сумскую область

Командование Вооруженными силами Украины (ВСУ) перебрасывает подразделения штурмового полка «Рысь» в Сумскую область. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на российские силовые структуры.

«В Сумскую область командование ВСУ перебрасывает дополнительные подразделения 25 отдельного штурмового полка "Рысь"», — рассказал источник агентства.

По его словам, подразделение было укомплектовано насильно мобилизованными гражданами Украины в мае 2026 года.

Ранее командир одного из подразделений спецназа «Ахмат» с позывным Аид рассказал, что ВСУ готовятся к обороне на въездах в Сумы и в самом населенном пункте.