Стало известно о подготовке обороны ВСУ в Сумах

РИА Новости: ВСУ активно готовятся к обороне в Сумах

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся к обороне на въездах в Сумы. Об этом рассказал командир одного из подразделений спецназа «Ахмат» с позывным Аид, передает РИА Новости.

«Пытаются выставлять и "зубы дракона", готовятся нас встречать с разных сторон города, все выезды блокируют», — рассказал военный.

По его словам, оборонительные сооружения возводятся как на въездах в город, так и в самом населенном пункте.

Ранее стало известно, что огневые группы украинской армии по борьбе с беспилотниками в Сумах маскируются под мирных жителей.