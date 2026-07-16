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12:23, 16 июля 2026Бывший СССР

Стало известно о подготовке обороны ВСУ в Сумах

РИА Новости: ВСУ активно готовятся к обороне в Сумах
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Iryna Rybakova / Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся к обороне на въездах в Сумы. Об этом рассказал командир одного из подразделений спецназа «Ахмат» с позывным Аид, передает РИА Новости.

«Пытаются выставлять и "зубы дракона", готовятся нас встречать с разных сторон города, все выезды блокируют», — рассказал военный.

По его словам, оборонительные сооружения возводятся как на въездах в город, так и в самом населенном пункте.

Ранее стало известно, что огневые группы украинской армии по борьбе с беспилотниками в Сумах маскируются под мирных жителей.

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