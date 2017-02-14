Испанские мошенники научились делать Lamborghini из старых Toyota

В испанском городе Сильс разоблачили банду мошенников, которые ремонтировали подержанные автомобили Toyota и продавали их через интернет под видом Ferrari и Lamborghini. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщает издание The Local.

Полиция задержала трех автомехаников. В мастерской, где они работали, обнаружили 14 машин в различных стадиях трансформации в реплики дорогих спорткаров. Среди них были четыре полностью переделанных и готовых для продажи.

Подозреваемые скрывали истинные очертания машины при помощи набора обвесов из стеклопластика, придающих сходство с Ferrari или Lamborghini. Затем они приделывали поддельные эмблемы и наклейки, меняющие вид приборной панели.

Банду выследили после того, как один из переделанных автомобилей попытались продать за 40 тысяч евро.

В ноябре 2016-го сообщалось, что тайваньская полиция уничтожила суперкар Lamborghini Murcielago стоимостью более 300 тысяч долларов, который конфисковали за отсутствие правильных номеров.