Дочь дальнобойщика притворялась богатой наследницей и пошла под суд

В американском Нью-Йорке в среду, 27 марта, прошло судебное заседание по делу гражданки Германии Анны Сорокиной, родившейся в России. Об этом сообщает издание Daily News.

28-летняя Анна Сорокина приехала в Нью-Йорк в 2016 году и представлялась окружающим Анной Делви. Девушка называла себя богатой наследницей, общалась с представителями высшего общества и планировала открыть центр современного искусства имени себя. Сорокина носила одежду известных брендов и оставляла щедрые чаевые, из-за чего все окружающие были уверены, что она из богатой семьи.

Как выяснилось позже, отец девушки сначала работал дальнобойщиком, а затем открыл компанию по установке кондиционеров и присылал ей гораздо меньше денег, чем она тратила. Сорокина обманом взяла кредит на 200 тысяч долларов (13 миллионов рублей), пообещав, что ее европейские родственники его оплатят. Она бесплатно или на деньги богатых друзей жила в отелях, ходила в дорогие рестораны и на вечеринки.

Ее арестовали в июле 2017 года.

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По словам прокурора Кейген Мэйс-Уиллиамс (Kaegan Mays-Williams), девушка задолжала различным организациям 275 тысяч долларов (17,9 миллиона рублей). «Пока большинству из нас приходится зарабатывать на жизнь, она бесплатно обедала в самых известных ресторанах города и ночевала в роскошных отелях. Она крала у банков, у отелей, у друзей и попробовала украсть деньги у инвестиционного фонда. Коротко говоря, она врала», — подытожила она.

Адвокат Сорокиной Тодд Сподек (Todd Spodek) отметил, что девушка верила, что сможет заработать деньги и расплатиться со всеми долгами. Он объяснил, что все окружавшие мошенницу люди были «высокомерными фальшивками, приукрашивая свою жизнь в социальных сетях», что вдохновило его подзащитную.

Если Сорокину признают виновной в кражах в особо крупном размере и мошенничестве, она может провести до 15 лет в тюрьме. В противном случае ее депортируют в Германию, так как срок ее туристической визы давно истек.

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