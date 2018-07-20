Из жизни
 
Последние новости
Украина проиграла России торговый спор
Названа новая смертельная опасность табачного дыма
Умерла переводчик книг о Гарри Поттере Мария Спивак
Черчесов взял автограф у Путина
Объявились желающие выпить жидкость из загадочного черного саркофага
Туристы случайно пересекли украинскую границу и поплатились
Создатель легендарной наркоплощадки впервые за несколько лет вышел на связь
Неудачный приворот обошелся москвичу в 63 тысячи рублей  
Россиянам рассказали о количестве праздников в 2019 году
Путин назвал угрозу пенсионной системе
Новости партнеров

Наследник миллиардера-педофила стал контрабандистом и сбежал на остров

Перейти в «Мою Ленту»

Наследник одного из основателей курьерской службы DHL скрывается от ареста на острове Палау в Тихом океане. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

33-летнего Джуниора Ларри Хиллбрума (Junior Larry Hillbroom) обвиняли в контрабанде наркотиков. По информации следствия, сын миллиардера нанял двух наркокурьеров, которые возили метамфетамин из Манилы на Палау — островное государство в 800 километрах к востоку от Филиппин. В 2016 году его схватили во время визита на Палау. Он сбежал из тюрьмы, но через день снова попался. Полиция задержала его при попытке уплыть с острова.

Хиллбруму грозило тюремное заключение на срок до 50 лет. В 2018 году он пошел на сделку со следствием и согласился признать вину в обмен на условный срок. В конце июня суд оштрафовал его на 50 тысяч долларов и освободил при условии, что он пройдет реабилитационную программу и три раза в неделю будет сдавать тест на наркотики.

«Пропущенный тест, неспособность предоставить образец для анализа или попытка подменить его будут расцениваться как позитивный результат и вести к немедленному помещению подсудимого под стражу», — цитирует The Times судью.

Наследник миллиардера продержался чуть больше двух недель. Он не сдал очередной тест и скрылся. Если его поймают, то на пять лет посадят за решетку.

Хиллбрум унаследовал десятки миллионов долларов у своего отца, одного из основателей курьерской службы DHL Ларри Хиллблома (Larry Hillblom). В 1980-е годы миллиардер переехал на остров Сайпан, соседствующий с Японией на севере, Папуа — Новой Гвинеей на юге и Филиппинами на западе. Он ездил по странам Юго-Восточной Азии и занимался сексом с малолетними девочками, которых подыскивали его помощники.

В 1983 году он познакомился с 16-летней Кайлани Кинни (Kailani Kinney), которая работала в баре на Палау. После нескольких встреч с Хиллбломом девушка забеременела и через год родила сына. Ребенок рос в нищете на острове в Тихом океане, помогал родным ловить рыбу и ухаживать за курами. Миллионер отрицал факт своего отцовства, однако дал мальчику деньги на учебу, писал Wall Street Journal.

В 1995 году гидросамолет Хиллблома исчез во время полета с Палау на один из соседних островов. Тела основателя DHL и его пилота так и не нашли. После его гибели Кинни и еще три женщины из Вьетнама, Филиппин и одного из тихоокеанских островов заявили права на наследство. Тесты ДНК подтвердили, что отцом их детей был Хиллблом. В 1998 году суд постановил, что каждому незаконнорожденному ребенку миллионера полагается около 50 миллионов долларов.

Богатство свалилось на Джуниора Ларри Хиллбрума, когда ему было 14 лет. Его отправили в дорогую частную школу в Соединенных Штатах, где он пристрастился к наркотикам. За 20 лет разгульной жизни состояние сына миллиардера заметно уменьшилось.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
DHL heir on run after failing drugs test in Palau
DHL magnate’s son Junior Larry Hillbroom guilty over crystal meth plot
Settled Paternity Suit Makes A Millionaire Out of Junior Hillblom, Despite Downside
Японскому миллиардеру оставили 13 купленных детей
Нигерийский проповедник после смерти оставил 130 жен и 203 ребенка
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0519 июля

Дикая смесь

Колдуны наживаются на бандитах, мечтающих о бессмертии и невидимости
13:34Сегодня

Любопытного коалу спасли от удара электротоком

12:24Сегодня

Выживающий в джунглях одинокий туземец впервые попал на видео

13:21Сегодня

Юная американка голыми руками спасла колючую акулу

Из жизни00:0516 июля

«Сравнила зарплаты с российскими и перестала париться»

История россиянки о жизни во Франции
10:03Сегодня

Жена увидела в машине мужа любовницу и разнесла лобовое стекло

18:3019 июля

Озверевшая из-за проблем с мужем китаянка покусала попутчика

08:36Сегодня

Попавшего под машину 10-метрового питона вышла спасать вся деревня

Из жизни00:06 5 июля

«Повезло, что я не вмазал ей по лицу»

Уличные банды устроили рэп-террор. Не щадят даже бабушек
19:5619 июля

Воры случайно сняли налет на камеру жертвы и попались

13:5219 июля

Случайное касание ребенка спровоцировало женскую драку

06:30Сегодня

Женщина лишилась ноги из-за пореза при бритье

Россия
«Бомба-машина! Невесту на ней украл!»
«Приора» — главный автомобиль Дагестана. По ней будет скучать весь Кавказ
Россиянам рассказали о количестве праздников в 2019 году
Неудачный приворот обошелся москвичу в 63 тысячи рублей
Участников незаконных митингов начнут отпускать быстрее и судить мягче
На западных рубежах России началась крупная военная стройка
Сергей ЖигаревЧлен за главного
Депутат от ЛДПР изменял жене, угрожал любовнице, был бит и сам напал
«Ты можешь себя трогать, ты можешь получать удовольствие»
Что нужно знать о сексе российским детям и их родителям
Все материалы
Мир
Без кокаина
Геи, бандиты и фальшивые деньги: чем живет Колумбия
В Германии пассажир устроил резню в автобусе
Стало известно о попытках арестованной в Турции чеченки бежать из ИГ
Во Франции уволили и взяли под стражу избившего людей советника Макрона
Эрдоган начал примирение с Европой
Дональд Трамп и Владимир Путин«Вина лежит на всех нас»
Путин и Трамп наконец-то поговорили. Что будет дальше?
Россия выразила протест послу Греции после критики в адрес Москвы
Все материалы
Бывший СССР
Петерис СпрогисЛовушка дьявола
Епископ решил стать президентом Латвии. Ему помешала «рука Москвы»
«Вор в законе был чуть ли не в каждом дворе»
Криминальные авторитеты жили в Армении спокойно. Но у новой власти свои правила
Армения возложила ответственность за урегулирование в Карабахе на Россию
На Украине открыли памятник Гурченко с орфографическими ошибками
На Украине захотели заминировать Азовское море
В ДНР вынесли смертный приговор
Проблемный член
Что мешает Украине вступить в НАТО
Все материалы
Экономика
Мохаммед бен СалманДали заднюю
Саудовская Аравия обманула весь мир. Виновата нефть
«Россети» начали масштабные учения в Дагестане
Одичали
Миллиардеры скупают острова. Везет не всем
США поставили Китаю ультиматум
В России создали департамент санкций
Россияне начали активно экономить
Путин предложил не торопиться с повышением пенсионного возраста
Все материалы
Силовые структуры
«Это место называют новым ГУЛАГом»
Из сибирских колоний все чаще бегут заключенные. Они боятся пыток тюремщиков
ФСБ нашла шпионов в «Роскосмосе»
Секретный проект гиперзвукового оружия под угрозой слива на Запад
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Из-за видео с пытками заключенного возбудили дело
Появились подробности найденной ФСБ утечки секретов из «Роскосмоса»
За налет на дом бывшего прокурора задержали садовника
В России вынесли первый приговор за подделку новых денег
Все материалы
Наука и техника
Чудеса света
Эти неземные снимки сделаны на обычный iPhone
Русская медь
Что вы знаете о главном металле XXI века: тест «Ленты.ру»
Генрих Гиммлер инспектирует лагерь военнопленных в Минске. Август 1941 года«Они выдавали себя за украинцев»
Кто на самом деле убил миллионы советских солдат
Археологи вскрыли загадочный черный саркофаг из Египта
Популярная биодобавка оказалась бесполезной для продления жизни
Американский «Геркулес» перевернулся в воздухе
В Йеллоустоне пошли трещины
Все материалы
Спорт
«Раньше можно было бить в пах или головой в голову»
Он дрался еще в 90-е, а теперь возглавит турнир UFC в России
Черчесов взял автограф у Путина
Второй подозреваемый признался в убийстве фигуриста Тена
МОК предложил России вернуться
Усик надежды
Украинский чемпион против несокрушимого россиянина. Кто победит?
Черчесов назвал лучший матч на чемпионате мира
Игнашевич раскрыл секрет нейтрализации Салаха
Все материалы
Культура
Кевин и его мальчики
Кино недели: от малолетних миллиардеров до страдающих секс-роботов
И кровь, и любовь
Кого убьют и изнасилуют в финале «Игры престолов»
Большие кочерыжки
В Петербурге поставили нетипичную оперу про вульгарного алкоголика
Умерла переводчик книг о Гарри Поттере Мария Спивак
Рэпер Wiz Khalifa запретил мужчинам кусать бананы
Земфира высказалась об акции Pussy Riot на ЧМ, геях и неприязни к Монеточке
Назван самый возмутительный фильм года
Все материалы
Интернет и СМИ
После прочтения убить
Эта страна чуть не сломала интернет. Из-за него же она утонула в кровавых бойнях
«Готовы раздвинуть ноги при звуке иностранной речи»
Кто и зачем объявил россиянкам войну за секс с иностранцами
Застигли врасплох
Инопланетная сила улиц, на которых спят, обнимаются и ищут себя
Charlie Hebdo сравнил сборную Франции с обезьянами
Мужчина откопал в саду тайную комнату и озадачил пользователей сети
Зад Трампа попытались связать с российским трубопроводом
Американка пообещала бить кормящих матерей и потеряла работу
Все материалы
Ценности
Цветы без детей
Они захватили мир, а потом исчезли. Остались только фенечки
Грязный Пол
Миллионы трупов и сказочные богатства самого загадочного диктатора
Пора рожать
Младенцы зарабатывают для родителей миллионы. Звезды торопятся забеременеть
Американские моряки посмотрели на женщин и захотели носить бороды
Мужчины начали носить сломанные часы ради стиля
Ким Кардашьян заработала пять миллионов долларов за пять минут
Обувь Меган Маркл стала примером для женщин из королевской семьи
Все материалы
Путешествия
Жертвы порядка
Жизнь норвежцев похожа на рай. Почему же они несчастны?
Черная мечта
Фашисты построили в Африке рай. Что от него осталось?
«Голодным никто не останется»
Россияне должны съездить в Узбекистан. И вот почему
Британцы сравнили личные самолеты Путина и Трампа
Туристы случайно пересекли украинскую границу и поплатились
Опубликована фотография повздорившего с украинцем в Турции россиянина
Названы любимые курорты знаменитостей
Все материалы
Из жизни
Дикая смесь
Колдуны наживаются на бандитах, мечтающих о бессмертии и невидимости
Тайная комната
Она пробралась туда, где люди оголяются, страдают и плачут от счастья
«Сравнила зарплаты с российскими и перестала париться»
История россиянки о жизни во Франции
Любопытного коалу спасли от удара электротоком
Юная американка голыми руками спасла колючую акулу
Жена увидела в машине мужа любовницу и разнесла лобовое стекло
Попавшего под машину 10-метрового питона вышла спасать вся деревня
Все материалы
Квиз: советские машины против современных
Кого сейчас способна догнать Волга для КГБ и есть ли машины вместительнее Победы?
Автомобили Apple
Как бы выглядели iCars от Стива Джобса
Dacia и Renault Duster II. --За что их критикуют?
Duster второго поколения ждать еще год, но мы узнали, чем он не угодил нашим европейским коллегам
Останется только дизайн
Однажды автомобили перестанут быть для нас необходимостью. Но утратят ли они роль объекта желания?
Появились фотографии новой «восьмерки» BMW без крыши
Porsche построит в единственном экземпляре уникальный классический спорткар
Марк Уолберг решил торговать машинами Chevrolet
Все материалы
«Не хватает воды, но это ничего»
Иностранные болельщики рассказали правду о российских квартирах
Проклятая миля
Как у Кремля появились дома-призраки
Вечный отпуск
Россияне скупают жилье в Турции. Хватит на всех!
Абрамович купил в Лондоне пентхаус за 30 миллионов фунтов
Киевляне забили тревогу из-за странных меток в жилых домах
Определены города России с дешевым съемным жильем
Москвич дал сыну денег на покупку квартиры и пожалел
Все материалы