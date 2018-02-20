Японскому миллиардеру оставили 13 купленных детей

Суд постановил вернуть японскому предпринимателю Мицуоки Сигэте 13 детей, рожденных суррогатными матерями в Таиланде. Об этом сообщает South China Morning Post.

Сигэта станет единственным обладателем родительских прав. Суд принял во внимание, что в прошлом предприниматель не демонстрировал преступных наклонностей и при этом обладает возможностями для воспитания такого количества детей. Он уже приготовил для них резиденцию с нянечками и медсестрами в Японии.

В 2014 году полиция обнаружила в пригороде Бангкока кондоминиум, где содержались девять детей возрастом от двух недель до двух лет, а также суррогатная мать на седьмом месяце беременности. Отцом всех детей оказался 24-летний Мицуоки Сигэта, предположительно, сын одного из богатейших людей Японии — основателя фирмы «Хикари Цусин» Ясумицу Сигэты.

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Следствие установило, что суррогатные матери родили японцу 19 детей. Шестерых он успел вывезти в Камбоджу и Японию, остальные были изъяты и ожидали решения суда в таиландских приютах. Правоохранительные органы подозревали, что Сигэта может быть замешан в подпольной торговле людьми или органами, однако не нашли этому подтверждений.

Японец выплачивал суррогатным матерям в Таиланде не менее 300 тысяч бат (около 540 тысяч рублей) за ребенка. Им вживляли оплодотворенные яйцеклетки, пожертвованные донорами из Австралии, США, Швеции, Китая, Испании, Бразилии, Малайзии и Израиля. По утверждению основательницы одной из компаний, с которой сотрудничал Сигэта, он планировал ежегодно заводить от 10 до 15 детей.

19 февраля сообщалось, что 21-летняя американка, чей отец был донором спермы, отыскала более 40 братьев и сестер, которые живут в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии. Самому младшему из них недавно исполнилось пять месяцев.

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