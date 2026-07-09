Отца российского экс-полицейского нашли без признаков жизни после стрельбы по родне

В Ростовской области отца экс-полицейского, подозреваемого в убийстве, нашли мертвым

В Ростовской области 69-летнего отца экс-полицейского, подозреваемого в расправе над родственниками бывшей жены, нашли без признаков жизни. Об этом сообщает Baza.

По данным источника, тело мужчины обнаружили в лесу в Неклиновском районе. Предварительно, он наложил на себя руки.

Утром 9 июля стало известно, что в Ростовской области разыскивают бывшего полицейского Евгения Утесова. Сообщалось, что он заколол ножом тестя, а потом открыл огонь по матери и бабушке экс-жены. Причиной стал бракоразводный процесс — бывшие супруги делили имущество и троих детей.

После расправы мужчина скрылся с места, вместе с ним был его отец. Вскоре стрелка задержали, в этот момент он был один.