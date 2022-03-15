Российские следователи возбудят дело из-за облитого краской памятника в Словакии
Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить дело после того, как неизвестные облили синей и желтой краской мемориал советским воинам в Братиславе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в СКР.
Инцидент произошел 3 марта. В военно-мемориальном комплексе «Славин» похоронены 6845 красноармейцев, погибших в Словакии в боях с фашистами.
Как уточнили в ведомстве, действия злоумышленников были направлены против интересов России в сфере сохранения исторической памяти о советских войнах и решающей роли СССР в победе над фашизмом.
В рамках расследования будут установлены обстоятельства произошедшего.
Ранее Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за заочного ареста на Украине российского журналиста и телеведущего Владимира Соловьева. В СК уточнили, что это уголовное дело является «очередной попыткой незаконного привлечения» граждан России к уголовной ответственности.