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Российские следователи возбудят дело из-за облитого краской памятника в Словакии

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело об осквернении памятника в Словакии

Кадр: СК РФ

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить дело после того, как неизвестные облили синей и желтой краской мемориал советским воинам в Братиславе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в СКР.

Инцидент произошел 3 марта. В военно-мемориальном комплексе «Славин» похоронены 6845 красноармейцев, погибших в Словакии в боях с фашистами.

Как уточнили в ведомстве, действия злоумышленников были направлены против интересов России в сфере сохранения исторической памяти о советских войнах и решающей роли СССР в победе над фашизмом.

В рамках расследования будут установлены обстоятельства произошедшего.

Ранее Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за заочного ареста на Украине российского журналиста и телеведущего Владимира Соловьева. В СК уточнили, что это уголовное дело является «очередной попыткой незаконного привлечения» граждан России к уголовной ответственности.

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Мария Рубникович
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