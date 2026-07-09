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20:42, 9 июля 2026Силовые структуры

Названа причина смертельного ДТП с вице-губернатором российского региона

МВД: Причиной ДТП с первым замгубернатора Курской области стало столкновение
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Причиной ДТП, в котором участвовал первый замгубернатора Курской области Александр Чепик, стало столкновение машин. Об этом сообщает «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

По данным источника, автомобиль Toyota, пассажиром которого был Чепик, столкнулся со встречной машиной Daewoo Nexia. За рулем второй машины сидел 18-летний водитель, он не справился с управлением и выехал на встречную полосу. После столкновения машина южнокорейского бренда столкнулась с автомобилем Chevrolet.

В результате аварии пострадали водитель и двое пассажиров Daewoo Nexia, в том числе подросток, а также водитель и женщина-пассажир Chevrolet. Позже стало известно, что несовершеннолетнюю спасти не удалось.

Ранее сообщалось, что под Екатеринбургом герой мема «Ты кому сигналишь, дядя?» сбил человека и сбежал.

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