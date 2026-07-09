Названа причина смертельного ДТП с вице-губернатором российского региона

МВД: Причиной ДТП с первым замгубернатора Курской области стало столкновение

Причиной ДТП, в котором участвовал первый замгубернатора Курской области Александр Чепик, стало столкновение машин. Об этом сообщает «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

По данным источника, автомобиль Toyota, пассажиром которого был Чепик, столкнулся со встречной машиной Daewoo Nexia. За рулем второй машины сидел 18-летний водитель, он не справился с управлением и выехал на встречную полосу. После столкновения машина южнокорейского бренда столкнулась с автомобилем Chevrolet.

В результате аварии пострадали водитель и двое пассажиров Daewoo Nexia, в том числе подросток, а также водитель и женщина-пассажир Chevrolet. Позже стало известно, что несовершеннолетнюю спасти не удалось.

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