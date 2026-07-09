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20:29, 9 июля 2026Россия

Вице-губернатор российского региона попал в массовое ДТП. Жертвой аварии стала девочка-подросток

Пострадавшая в ДТП с авто замгубернатора Курской области скончалась
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Председатель правительства Курской области, заместитель губернатора региона Александр Чепик попал в массовое ДТП. Авария произошла в четверг, 9 июля, в Конышевском районе, куда чиновник ехал с рабочим визитом.

Как сообщили в УМВД России по Курской области, на пятом километре дороги Конышевка — Макаро-Петровское столкнулись автомобили Daewoo Nexia под управлением молодого человека 2008 года рождения и Toyota, за рулем которого был водитель 1995 года рождения. После столкновения машина южнокорейского бренда столкнулась с автомобилем Chevrolet, ехавшим за Toyota.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе правительства Курской области, Чепик находился на пассажирском сиденье в автомобиле Toyota.

По факту ДТП проводится проверка, полиция выясняет обстоятельства происшествия. Действиям участников ДТП будет дана правовая оценка

УМВД России по Курской области

Жертвой аварии стала девочка-подросток

В результате ДТП пострадали водитель и двое пассажиров Daewoo Nexia, в том числе несовершеннолетняя девушка, а также водитель и женщина-пассажир Chevrolet. Водителя и пассажирку первого авто госпитализировали, остальным медики оказали помощь на месте.

Фото: Наталья Селиверстова / ТАСС

Позже стало известно, что девочка-подросток скончалась. Ее смерть подтвердил губернатор региона Александр Хинштейн.

15-летняя девушка, которая пострадала сегодня в ДТП в Конышевском районе, к огромному горю, скончалась. <...> Девушка получила очень серьезные травмы. Наши врачи делали все возможное, но спасти ее, увы, не удалось

Александр Хинштейнгубернатор Курской области

Глава региона выразил соболезнования семье погибшей и пообещал оказать поддержку.

Хинштейн раскрыл детали аварии

Курский губернатор также рассказал подробности о произошедшем ДТП, ссылаясь на данные региональной Госавтоинспекции. По его словам, погибшая девушка ехала в автомобиле, за рулем которого был ее брат. Молодой человек якобы не справился с управлением, в результате чего автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с двумя другими машинами.

Сразу же после ДТП я связался с начальником УМВД, чтобы выяснить все обстоятельства. Все причины случившегося будут обязательно установлены в рамках расследования, тем более, что на машинах были установлены видеорегистраторы

Александр Хинштейнгубернатор Курской области

Брат погибшей, уточнил Хинштейн, сейчас находится в больнице. Еще двое пострадавших — водитель и пассажир Chevrolet — оказались сотрудниками районной газеты. Их отпустили домой после оказания помощи.

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