Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:14, 9 июля 2026Россия

Стало известно о смерти девочки после ДТП с замгубернатора российского региона

Shot: Девочка, пострадавшая в ДТП с курским замгубернатора Чепиком, скончалась
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Девочка, пострадавшая в ДТП с замгубернатора Курской области Александром Чепиком, скончалась. Об этом сообщает Shot в Telegram-канале.

Уточняется, что ребенок находился в Daewoo Nexia, которая выехала на встречную полосу и врезалась в автомобиль чиновника.

Помимо девочки, в салоне находился ее брат, сидевший за рулем, и еще один человек. По данным издания, оба они получили травмы.

О ДТП стало известно 9 июля. Чепик ехал на Toyota Land Cruiser 200 со своим водителем. На их полосу со встречной выехала Daewoo Nexia, после чего отлетела в Chevrolet.

Изначально сообщалось о том, что чиновник получил травмы, однако затем появилась информация, что замгубернатора не пострадал.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Экс-сотрудник СБУ раскрыл подробности об вызвавшем массовые взрывы заводе под Киевом
    Дочь лидера «Руки Вверх!» перевели на домашнее обучение из-за буллинга
    Вероятный преемник Стармера заявил о проблеме из-за украинского конфликта
    Gloria Jeans выпустила любимую вещь 30-летних россиян и нарвалась на критику в сети
    Названо худшее место для хранения лекарств
    Европейский гимнастический союз рассмотрит допуск российских гимнастов с символикой
    Звезда сериала «Постучись в мою дверь» снимется в российском фильме
    Варламов рассказал о жуткой ситуации с одной сферой жизни в Нью-Йорке
    Представитель России высказался о платном проходе судов через Ормузский пролив
    В России заявили о лицемерии Европы в вопросе мира на Украине
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok