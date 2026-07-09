Стало известно о смерти девочки после ДТП с замгубернатора российского региона

Shot: Девочка, пострадавшая в ДТП с курским замгубернатора Чепиком, скончалась

Девочка, пострадавшая в ДТП с замгубернатора Курской области Александром Чепиком, скончалась. Об этом сообщает Shot в Telegram-канале.

Уточняется, что ребенок находился в Daewoo Nexia, которая выехала на встречную полосу и врезалась в автомобиль чиновника.

Помимо девочки, в салоне находился ее брат, сидевший за рулем, и еще один человек. По данным издания, оба они получили травмы.

О ДТП стало известно 9 июля. Чепик ехал на Toyota Land Cruiser 200 со своим водителем. На их полосу со встречной выехала Daewoo Nexia, после чего отлетела в Chevrolet.

Изначально сообщалось о том, что чиновник получил травмы, однако затем появилась информация, что замгубернатора не пострадал.