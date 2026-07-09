Появились подробности о состоянии попавшего в ДТП замгубернатора российского региона

Курский замгубернатора Чепик не пострадал при ДТП

Замгубернатора Курской области — председатель правительства региона Александр Чепик не пострадал в аварии. Об этом со ссылкой на пресс-службу областного правительства сообщает РИА Новости.

«Машина первого заместителя губернатора Курской области Александра Чепика попала в ДТП в Конышевском районе. (…) Александр Чепик в аварии не пострадал», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что председатель областного правительства находится в Конышевском районе с рабочим визитом.

О ДТП стало известно ранее 9 июля. Изначально появились данные о том, что чиновник получил травмы, однако никаких других подробностей о его состоянии не приводилось.