Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:55, 9 июля 2026Бывший СССР

Зеленский назвал условие появления украинской противоракетной системы

Зеленский: Украинская противоракетная система «Фрея» может появиться в ближайшее время
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Украинская противоракетная система «Фрея» может появиться в ближайшее время при условии помощи стран Европы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина» в Telegram-канале.

«Противоракетная система "Фрея" должна быть аналогом системы Patriot, но с более массовым производством и более низкой ценой», — подчеркнул он.

Ранее Зеленский анонсировал получение от США нового пакета военной помощи. Он будет включать ракеты для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

До этого член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что шансы Украины наладить собственное производство зенитно-ракетных комплексов Patriot крайне малы. В лучшем случае, добавляет парламентарий, это займет от 10 до 15 лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Все превратилось в шоу одного человека». С какими проблемами столкнулось НАТО и какие преимущества это даст России?
    Врач ввел 15 пациентам смертельные дозы лекарств
    Россиянам назвали тревожный признак алкогольной зависимости
    Москвичам отсоветовали садиться за руль
    Отца российского экс-полицейского нашли без признаков жизни после стрельбы по родне
    Зеленский назвал условие появления украинской противоракетной системы
    Названа причина смертельного ДТП с вице-губернатором российского региона
    В МИД рассказали об анонимных звонках западных дипломатов
    Парам подсказали три неочевидных способа укрепить отношения
    Ольга Бузова снялась топлес
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok