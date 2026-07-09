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20:31, 9 июля 2026Бывший СССР

Зеленский анонсировал поставку ракет Patriot от США

Зеленский: Украина получит от США ракеты для ЗРК Patriot в ближайшие дни
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Michael Kappeler / Reuters

Украина в ближайшие дни должна получить от США новый пакет военной помощи, который будет включать ракеты для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина» в Telegram.

«В ближайшие дни мы получим пакет от Соединенных Штатов Америки», — сказал политик.

Зеленский добавил, что у него также состоялись отдельные договоренности с европейскими партнерами о будущих поставках дополнительных ракет PAC-3.

Он также сообщил, что для запуска производства ЗРК Patriot на территории Украины необходимо согласовать ряд технических вопросов между украинскими ведомствами и международными партнерами. По его словам, чем быстрее стороны завершат эти переговоры, тем раньше может начаться выпуск систем.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что шансы Украины наладить собственное производство зенитно-ракетных комплексов Patriot крайне малы и в лучшем случае займут 10-15 лет. Кроме того, он подчеркнул, что российская сторона будет следить за ситуацией и вряд ли позволит развернуть подобное производство на территории Украины.

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