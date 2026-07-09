Москвичам отсоветовали садиться за руль

Дептранс призвал жителей Москвы отказаться от поездок на машинах из-за непогоды

Москвичей призвали отказаться от поездок на машинах и пересесть на городской транспорт из-за непогоды. Садиться за руль отсоветовали жителям столицы представители дептранса в своем Telegram-канале.

«Завтра в Москве — сильный ветер, гроза и ливень. Советуем для поездок использовать городской транспорт», — сообщили в ведомстве. По прогнозам синоптиков, непогода начнется в ночь на 10 июля и продлится целый день.

Если поездки на авто не удастся избежать, необходимо увеличивать дистанцию, снижать скорость и заранее тормозить перед пешеходными переходами и глубокими лужами. Водителям также посоветовали не парковать машины рядом с шаткими конструкциями и деревьями. «Перед поездкой обязательно проверьте работу дворников, шины и уровень омывающей жидкости», — добавили в дептрансе.

Однако во время грозы и сильного дождя поездку лучше все-таки отложить до улучшения погоды, заключили специалисты.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что в предстоящие выходные, 11 и 12 июля, на Москву обрушатся аномальные ливни. За два дня в столице может выпасть 80 процентов месячной нормы осадков.