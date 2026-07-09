Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
21:00, 9 июля 2026Авто

Москвичам отсоветовали садиться за руль

Дептранс призвал жителей Москвы отказаться от поездок на машинах из-за непогоды
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Москвичей призвали отказаться от поездок на машинах и пересесть на городской транспорт из-за непогоды. Садиться за руль отсоветовали жителям столицы представители дептранса в своем Telegram-канале.

«Завтра в Москве — сильный ветер, гроза и ливень. Советуем для поездок использовать городской транспорт», — сообщили в ведомстве. По прогнозам синоптиков, непогода начнется в ночь на 10 июля и продлится целый день.

Если поездки на авто не удастся избежать, необходимо увеличивать дистанцию, снижать скорость и заранее тормозить перед пешеходными переходами и глубокими лужами. Водителям также посоветовали не парковать машины рядом с шаткими конструкциями и деревьями. «Перед поездкой обязательно проверьте работу дворников, шины и уровень омывающей жидкости», — добавили в дептрансе.

Однако во время грозы и сильного дождя поездку лучше все-таки отложить до улучшения погоды, заключили специалисты.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что в предстоящие выходные, 11 и 12 июля, на Москву обрушатся аномальные ливни. За два дня в столице может выпасть 80 процентов месячной нормы осадков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Все превратилось в шоу одного человека». С какими проблемами столкнулось НАТО и какие преимущества это даст России?
    Врач ввел 15 пациентам смертельные дозы лекарств
    Россиянам назвали тревожный признак алкогольной зависимости
    Москвичам отсоветовали садиться за руль
    Отца российского экс-полицейского нашли без признаков жизни после стрельбы по родне
    Зеленский назвал условие появления украинской противоракетной системы
    Названа причина смертельного ДТП с вице-губернатором российского региона
    В МИД рассказали об анонимных звонках западных дипломатов
    Парам подсказали три неочевидных способа укрепить отношения
    Ольга Бузова снялась топлес
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok