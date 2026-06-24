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16:11, 24 июня 2026Авто

Столичным автовладельцам посоветовали пересесть на метро

Дептранс Москвы посоветовал автомобилистам пересесть на городской транспорт
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В Москве вечером в среду, 24 июня, ожидаются пробки до 8 баллов. Автомобилистам посоветовали использовать метро по возможности, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Также говорится о снятии временных ограничений в центре и на юго-востоке города. Движение открыто на Большом каменном мосту, на съезде с внешней стороны МКАД на Новорязанское шоссе, на съезде с внутренней стороны МКАД на Новорязанское шоссе, на Волгоградском проспекте при движении в центр, на съезде с внутренней стороны Третьего транспортного кольца (ТТК) на Волгоградский проспект, на съезде с Московского скоростного диаметра на Волгоградский проспект при движении в область и на съезде с внешней стороны ТТК на Волгоградский проспект.

Ранее стало известно, что по итогам мая 2026 года суммарные объемы продаж подержанных автомобилей в России увеличились на 4,2 процента в сравнении с тем же периодом 2025-го. За отчетный период россияне приобрели в общей сложности 511,5 тысячи подобных автомобилей.

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