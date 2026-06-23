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10:11, 23 июня 2026Авто

В России выросли продажи одного вида машин

«Автостат»: Продажи подержанных машин в России выросли на 4,2 % в мае
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Татьяна Меель / РИА Новости

По итогам мая 2026 года суммарные объемы продаж подержанных автомобилей в России увеличились на 4,2 процента в сравнении с тем же периодом 2025-го. О заметном росте спроса граждан на этот вид машин сообщает «Автостат» со ссылкой на собственные статистические данные.

За отчетный период россияне приобрели в общей сложности 511,5 тысячи подобных автомобилей. Реализация машин с пробегом на внутреннем рынке второй месяц подряд преодолевает отметку в полмиллиона единиц, уточнили аналитики.

Впрочем, превзойти апрельский показатель в мае не удалось. В месячном выражении совокупные продажи подержанных авто в России сократились на 5,7 процента, или на 30,7 тысячи единиц. В результате достигнутый в апреле результат пока остается максимальным ежемесячным, констатировали эксперты.

Ранее стало известно, что россияне в большинстве своем (55 процентов) не готовы платить за подержанную машину более двух миллионов рублей. Только треть опрошенных признались, что их не отпугнет б/у авто стоимостью выше 2,5 миллиона рублей. Для 17 процентов респондентов предельно допустимой планкой стал коридор 2,5–3 миллиона, а для 14 процентов — 4–6 миллионов.

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