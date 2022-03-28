В ДНР высказались о пытках военнопленных на Украине

Омбудсмен ДНР Морозова назвала военным преступлением пытки пленных на Украине

Уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике (ДНР) Дарья Морозова высказалась о пытках военнопленных на Украине. Соответствующее заявление появилось на официальном сайте омбудсмена.

По словам Морозовой, она была глубоко потрясена кадрами пыток военных в Харьковской области, распространенными в соцсетях накануне. «Мы говорим о вопиющем факте нарушения международного гуманитарного права и международного права в области прав человека», — заявила омбудсмен.

Произошедшее Морозова назвала военным преступлением и подчеркнула, что Вооруженные силы Украины даже не пытаются его скрывать.

Она обратилась к главе делегации Международного комитета Красного Креста на Украине Паскалю Хундту и главе Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильде Богнер с призывом вмешаться в ситуацию и дать оценку действиям украинских военнослужащих.

Морозова также выразила надежду на то, что ситуация с правами военнопленных на Украине будет рассмотрена в рамках Комитета ООН против пыток. Именно международные организации, считает она, должны стать инициаторами заседания в самое ближайшее время.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать все факты жестокого обращения украинских военных с пленными. По данным следствия, в интернете появились кадры, на которых пленным прострелили ноги, не оказав медицинской помощи.