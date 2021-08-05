На Украине ликвидировали группировку радикалов-рэкетиров

В Харьковской области сотрудники Главного следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ) ликвидировали группировку радикалов-рэкетиров. Об этом сообщает портал «Dетектив-Info» со ссылкой на информированный источник.

Силовиками были задержаны несколько членов харьковского областного отделения украинской политической партии «Национальный корпус». Их обвиняют в создании организованной преступной группировки, которая занималась рэкетом. Отмечается, что во главе банды стояли один из лидеров местного отделения «Нацкорпуса» Сергей Величко по прозвищу Чили и соучредитель охранной фирмы «Корпус» Артем Мошенский.

По данным источника, злоумышленники в течение нескольких лет занимались рэкетом учреждений здравоохранения и бизнеса в сфере ритуальных услуг. В частности, им инкриминируется вымогательство с угрозами применения насилия, умышленным уничтожением и повреждением транспорта. Во время обысков по месту жительства и в помещениях, используемых преступниками, украинские правоохранители обнаружили оружие и боеприпасы.

Ранее сотрудники полиции Киевской области задержали организованную группировку, которая в течение нескольких лет грабила дома судей и чиновников. По информации портала «Страна.ua», в банду входили ветераны Антитеррористической операции (АТО) в Донбассе, детский тренер по восточным единоборствам и его бывшие коллеги.