Украинские полицейские создали группировку для хищения кабелей госспецсвязи

Двух украинских полицейских заподозрили в создании преступной группировки для хищения кабелей государственной службы специальной связи (госспецсвязь) в Харькове. Об этом пишет УНИАН со ссылкой пресс-службу региональной прокуратуры.

Обвинение предполагает, что инициатива создания банды принадлежала патрульному и сотруднику батальона конвойной службы. Они вовлекли в нее двух гражданских лиц и занимались воровством проводов из ведомственного хранилища, а также предприятия «Укртелеком». Хищение государственного имущества происходило с зимы 2020 года. Против них было возбуждено уголовное дело по факту кражи, совершенной повторно группой лиц по предварительному сговору и сопряженной с проникновением в помещение. Четверым подозреваемым грозит до шести лет лишения свободы.

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Отмечается, что суд избрал для полицейского-конвоира меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, для троих других подозреваемых — в виде ночного домашнего ареста. Прокуратура не согласилась с этим решением и намерена в будущем требовать более суровой меры пресечения для патрульного. К расследованию уголовного дела также подключилась Служба безопасности Украины (СБУ).

Ранее СБУ задержала во Львовской области бывшего военного, который украл из воинской части пять многофункциональных радиостанций и пытался продать их за 50 тысяч долларов. Вместе с ними он намеревался сбыть программное обеспечение, антенны и другие комплектующие. Найти сообщников преступника пока не удалось.