Бывший украинский военный украл аппаратуру на 50 тысяч долларов и торговал ей

Бывший украинский военный похитил из воинской части подо Львовом пять многофункциональных радиостанций и пытался продать их за 50 тысяч долларов, сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины (СБУ).

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Не допустить сбыт аппаратуры удалось войсковой контрразведке. Украинцы задержали сотрудника СБУ, когда он пытался продать три портативных аппарата. «У задержанного также были обнаружены программное обеспечение, антенны и другие комплектующие к военному оборудованию», — сообщили в пресс-центре.

Отмечается, что бывший военный, вероятно, торговал оборудованием не один. Сейчас СБУ пытается найти его сообщников. Уголовное дело было возбуждено по статьям «Похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия» и «Кража, сопряженная с проникновением в помещение». Обвинение мужчине пока не предъявлено.

Ранее в декабре власти Украины приняли решение ликвидировать из-за коррупции государственный концерн «Укроборонпром». Следствие возбудило против холдинга уголовное дело из-за поставок бракованных бронежилетов для ВСУ. Кроме того, ведомство заподозрили в закупке контрафактных российских запчастей для оборонных заводов, что запрещено санкциями.