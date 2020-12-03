«Укроборонпром» ликвидируют из-за коррупции

Госконцерн «Укроборонпром» ликвидируют в следующем году. Об этом объявил на брифинге его новый директор Юрий Гусев, сообщает «РБК-Украина».

Данная мера необходима для предотвращения коррупции, пояснил он. «Будут созданы новые холдинговые компании, которые будут работать по принципам корпоративного управления, прозрачности», — сказал Гусев.

Материалы по теме Вскрыли консервы На Украине делают современное оружие из подручных средств. Покупают даже шейхи Слили в унитаз Пока Украина судится за разграбленные туалеты, ее флот превращается в металлолом

Пока вместо «Укроборонпрома» планируется создать новый холдинг «Оборонительные системы Украины», в который войдут компании по производству и ремонту бронетехники, высокоточного вооружения, боеприпасов, авиаремонтные предприятия и заводы, работающие на военно-морскую отрасль. Отдельный холдинг будет заниматься аэрокосмической сферой.

Во время брифинга Гусева в самом «Укроборонпроме» проходят обыски, сообщается на его сайте. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) работают как в самом концерне, так и в офисах компании-экспортера «Укрспецэкспорт». Следственные действия проводятся в рамках дела о выполнении внешнеэкономических контрактов, каких именно, не уточняется.

Самое громкое дело о коррупции в «Укроборонпроме» связано с высокопоставленными силовиками из окружения бывшего президента Украины Петра Порошенко. В феврале 2019 года журналисты обнародовали расследование о контрабандных закупках российских запчастей для оборонных предприятий Украины, что запрещено санкциями. Главными участниками схемы назвали замсекретаря СНБО Олега Гладковских (ранее Свинарчук) и его сына Игоря.

Кроме того, в середине 2019 года спецслужбы начали расследование крупных поставок бракованных бронежилетов для воюющих в Донбассе солдат. Сумма контракта составила около 100 миллионов гривен (почти 246 миллионов рублей). По делу был арестован генерал Дмитрий Марченко как организатор закупки, однако он был освобожден под залог благодаря Порошенко.