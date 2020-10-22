Украина назвала приоритетом создание с НАТО высокоточного оружия

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что стране нужно реформировать оборонно-промышленный комплекс. Особым приоритетом он назвал партнерство с НАТО в сфере производства оружия. Об этом сообщает «Украинская правда».

«Мы внимательно следим за конфликтами, которые сейчас происходят, и понимаем, что нашим приоритетом является производство высокоточного оружия в борьбе с оккупантом», — сказал Данилов. Вооруженные силы Украины, по его мнению, «стали гораздо сильнее».

Кроме того, он подчеркнул, что Украина в 2020 году получила статус члена Программы расширенных возможностей НАТО и стремится к тому, чтобы стать полноценным членом Североатлантического альянса и Европейского союза.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал вступление в НАТО стратегическим приоритетом Украины. Данный внешнеполитический курс закреплен в Конституции. Соответствующий закон в феврале 2019 года подписал пятый президент Петр Порошенко.

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