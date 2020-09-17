Зеленский назвал стратегическим курсом Украины вступление в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский назвал стратегическим курсом страны вступление в НАТО. Об этом он заявил в четверг, 17 сентября, выступая на открытии учений «Rapid Trident-2020» во Львовской области, передает «Интерфакс — Украина».
Зеленский рассказал, что при каждой встрече с международными лидерами подчеркивает, что война на востоке Украины — угроза для безопасности и стабильности всей страны. По словам президента Украины, зарубежные партнеры «абсолютно солидарны» с ним.
«Поэтому мы объединились для преодоления существующих вызовов и поиска механизмов адекватной реакции на них. Одним из таких является интеграция Украины в НАТО», — пояснил Зеленский.
Он сообщил, что в начале недели утвердил Стратегию национальной безопасности Украины, согласно которой членство в Североатлантическом альянсе является стратегическим курсом страны.
Зеленский призвал активизировать реформы, которые позволят получить приглашение и присоединиться к Плану действий о членстве в НАТО. Ранее Украина предложила Североатлантическому яльянсу создать центр по борьбе с гибридными угрозами
Курс на вступление в НАТО и Евросоюз закреплен в украинской Конституции. Соответствующий закон в феврале 2019 года подписал пятый президент Петр Порошенко.