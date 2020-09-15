Украина предложила НАТО создать центр по борьбе с гибридными угрозами

Власти Украины предложили создать при НАТО центр по борьбе с гибридными угрозами. Об этом в интервью «РБК — Украина» рассказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Страна недавно получила статус партнера расширенных возможностей НАТО (ЕОР). По мнению Стефанишиной, это является признанием вклада Украины в обеспечение коллективной безопасности. Новый статус расширяет участие Киева в военных учениях. Украинские офицеры и госслужащие получают доступ к работе в структурах НАТО.

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«Один из элементов, которые мы хотим привнести в ЕОР, — это уникальный опыт Украины по борьбе с гибридными угрозами, с информационными, военными и киберугрозами. И в рамках нашего участия в ЕОР мы хотим создать центр передового опыта по борьбе с гибридными угрозами, который и будет нашим весомым вкладом в систему коллективной безопасности НАТО», — уточнила Стефанишина.

В августе американский аналитический центр Defence Priorities заявил, что США должны официально отказаться от поддержки вступления Украины в НАТО, так как это нереально по множеству серьезных причин.

Летом прошлого года президент Украины Владимир Зеленский сказал, что референдум о вступлении в НАТО будет проведен тогда, когда украинцы будут к нему готовы. За несколько месяцев до этого в украинской конституции закрепили курс на вступление в НАТО и Евросоюз.