В США назвали нереальным вступление Украины в НАТО

США должны официально отказаться от поддержки вступления Украины в НАТО, так как это нереально по множеству серьезных причин, говорится в отчете американского аналитического центра Defence Priorities.

По мнению экспертов, исключение из украинской политической повестки вопроса о членстве страны в блоке заставит Киев сосредоточиться на других, более реалистичных вопросах внешней политики, например, нейтралитете, снижению напряженности с Россией, а также на внутренних проблемах.

Аналитики отмечают, что Украине необходимо найти баланс между Востоком (Россией) и Западом (Европой), а окончательный выбор той или иной стороны подорвет внутреннюю стабильность страны. Что касается американской политики, то ее следует направить на минимизацию прямого конфликта с Москвой из-за Киева, считают авторы отчета.

Кроме того, эксперты приводят в отчете данные социологических опросов, согласно которым, менее половины украинцев (44 процента) высказались за вступление страны в НАТО. Среди населения есть значительное стремление к расширению связей с США. Однако вместе с тем в стране есть и сильное стремление к более тесным отношениям с Россией. Поэтому, резюмируют эксперты, Вашингтон должен прекратить поддержку вступления Украины в НАТО, так как ложная надежда на членство мешает Киеву решать более важные задачи.

12 июня Украина стала участником Партнерства расширенных возможностей Североатлантического альянса (НАТО). Министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба заявил, что статус партнера позволит украинским вооруженным силам участвовать в дополнительных учениях с войсками альянса. Он также отметил, что теперь Киев будет «лучше проинформирован о рисках для своей безопасности».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что референдум о вступлении страны в НАТО будет проведен тогда, когда народ будет готов к нему.