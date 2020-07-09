Украина и НАТО договорились усилить присутствие альянса в Черном море

Министр обороны Украины Андрей Таран и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время телефонного разговора договорились об усилении присутствия сил и средств альянса в Черном море. Об этом в четверг, 9 июля, сообщили в министерстве, передает «Интерфакс-Украина».

Стороны увеличат патрулирование в воздухе и присутствие кораблей стран-членов альянса. Как утверждают в Киеве, Таран и Столтенберг отметили, что ситуация с безопасностью в Черном море продолжает ухудшаться из-за того, что Россия наращивает там свое военное присутствие и меняет баланс сил.

Таран пригласил государства НАТО присоединиться к национальным стратегическим учениям, запланированным на юге Украины осенью 2020 года, а также предложил Столтенбергу совершить официальный визит в республику. Министр обороны также подчеркнул необратимость стратегического курса Украины на вхождение в НАТО.

В мае вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко заявил о готовности Киева разработать с Североатлантическим альянсом стратегию сдерживания России в Черноморском регионе. По его словам, Украина хотела бы видеть большее присутствие морских сил НАТО и США в Черном море.

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