Украина заявила о готовности разработать с НАТО стратегию сдерживания России

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко заявил о готовности разработать совместные с НАТО меры по защите Черноморского региона и борьбы с коронавирусом. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

«Украине и НАТО следует разработать стратегию сдерживания России в Черноморском регионе в информационном, экономическом, правовом и военном планах. Кроме того, Украина хотела бы видеть большее присутствие морских сил НАТО и США в Черном море», — говорится в сообщении пресс-службы.

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Пристайко отметил активное участие Украины в деятельности НАТО, направленной на преодоление пандемии коронавируса. «Украина готова присоединиться к международным усилиям в разработке универсальных мер для гражданской, военной и экономической сфер с целью преодоления последствий пандемии и смягчения экономических результатов карантина», — отметил он.

Дипломат подчеркнул, что отдельную опасность во время пандемии составляет масштабная кампания по дезинформации, которую якобы проводит Россия. «Всех беспокоит распространение в медиа различных теорий заговора, имеющих целью ослабить способность государств НАТО и ЕС вместе реагировать на кризис, вызванный пандемией коронавируса», — пояснил Пристайко.

Ранее сообщалось, что НАТО проведет совместные учения с Украиной по защите инфраструктуры в Черноморском регионе в Одессе. В них планируется участие более 200 специалистов. Учения «Нерушимая устойчивость-2020» будут проходить с 5 по 9 октября 2020 года.

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