В России оценили идею создать на Украине военную базу НАТО

Депутат Госдумы России Андрей Козенко оценил идею создать на Украине военно-морскую базу НАТО. Его слова приводит РИА Новости.

Депутат отметил, что сейчас НАТО будет уже не до Украины по нескольким причинам: от разногласий в идеологии до необходимости прекращения ее финансирования в условиях кризиса.

Он напомнил, что действующим членам НАТО помогает Россия, имея в виду ситуацию с коронавирусом в Италии. «Там уже меняют потихоньку флаги ЕС на российские», — отметил он.

По его словам, на Украине, помимо коронавируса, также существует эпидемия национализма, поэтому «рассчитывать на адекватность пока не приходится». Депутат отметил, что несмотря на признание Европой Россию страной-миротворцем, на Украине продолжаются подстрекательства в адрес Москвы. «С подленькими предлогами и обвинениями России в агрессии», — подчеркнул он.

Ранее президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили создать в стране военную базу НАТО. Соответствующая петиция была опубликована на сайте официального интернет-представительства главы государства. Автором обращения является некий Макара Александр Георгиевич. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец назвал это предложение глупостью и отметил, что с таким же успехом можно зарегистрировать петицию с предложением перенести на Украину стартовую площадку шаттлов США.

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