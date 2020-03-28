Зеленскому предложили создать на Украине военную базу НАТО

Президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили создать в стране военную базу НАТО. Соответствующая петиция появилась на сайте официального интернет-представительства главы государства.

«Рекомендую создать военно-морскую базу для постоянной дислокации флота альянса НАТО в г. Мариуполь. В связи с постоянной угрозой и некорректным поведением страны-агрессора России», — говорится в обращении. Его автором является некий Макара Александр Георгиевич.

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец назвал это предложение глупостью. По его словам, с таким же успехом можно зарегистрировать петицию с предложением перенести на Украину стартовую площадку шаттлов США с мыса Канаверал, чтобы защититься от «космической угрозы вторжения», передает РИА Новости.

Чегринец подчеркнул, что данная петиция — попытка вновь заговорить об Украине и пробудить к ней интерес. «После того потрясения, которое перенесет мир в связи с коронавирусом, тема Украины, и так уже давно не интересная на Западе, отойдет совсем уже на десятые роли», — сказал политик.

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