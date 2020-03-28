Савченко рассказала о «глотке воздуха перед смертью» для украинцев

Бывший депутат Верховной Рады Надежда Савченко заявила, что денежные средства, которые Украина получит от Международного валютного фонда (МВФ) за принятие закона о продаже земли, подарит гражданам «глоток воздуха перед смертью». Об этом политик заявила в эфире телеканала NewsOne. Видеозапись опубликована в YouTube.

«Поэтому сейчас надо думать, когда трудно: занимать деньги не у кого, отдавать их нечем», — сказала Савченко.

По мнению политика, государству не следует продавать «последнее, что у него осталось». Она призвала обязать участников коррупционных схем Украины отдать деньги на пополнение национальных резервов.

Ранее стало известно, что Киев в ближайшее время может получить от МВФ первый «быстрый транш» в размере двух миллиардов, если выполнит условия фонда.

В декабре 2019 года сообщалось, что МВФ предоставит Украине кредит на 5,5 миллиарда долларов сроком на три года при выполнении определенных условий. В их число вошли борьба с коррупцией и отмена моратория на продажу земель. Кроме того, одним из негласных условий, которое близкие к переговорам источники называли ключевым, было решение конфликта с олигархом Игорем Коломойским. В случае если бы ему удалось вернуть под контроль национализированный Приватбанк, МВФ отказался бы одобрить новый кредит.

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