Украине предрекли политический кризис из-за коронавируса

Эпидемия коронавируса, наложившись на экономический кризис, рискует привести Украину к политическому кризису. Об этом пишет «Страна.ua» со ссылкой на близкие к президенту источники.

По их данным, кризис связан с принятием двух законопроектов: об открытии рынка земли и Приватбанке. Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на принятии в ближайшее время двух соответствующих документов.

Однако, как рассказали источники, закон о земле принимать боятся, опасаясь резко негативной реакции граждан. Против закона о Приватбанке активно выступает олигарх Игорь Коломойский. «Для этого он уже сейчас активно качает и фракцию, и вообще обстановку в стране», — пишет издание.

Как рассказали источники, члены партии «Слуга народа» хотят скорее выйти на карантин, чтобы отложить принятие законопроектов. Однако Зеленский выступает категорически против этого, поэтому членов Верховной Рады «будут принуждать к работе».

«Если голосование хотя бы по одному из этих законов провалится, то это обозначит кризис во фракции, а также оставит Украину без денег Международного валютного фонда (МВФ)», — пишет издание. Однако указывается, что такой сценарий не станет катастрофой для страны в случае, если власти начнут искать альтернативные источники финансовой поддержки.

Члены команды Зеленского также пояснили, что из-за слабости госаппарата и «тотального бардака» режим чрезвычайного положения в стране не решит проблем, а только приведет к дезорганизации жизни в самых разных сферах.

В декабре 2019 года сообщалось, что МВФ предоставит Украине кредит на 5,5 миллиарда долларов сроком на три года при выполнении определенных условий. В их число вошли борьба с коррупцией и отмена моратория на продажу земель. Кроме того, одним из негласных условий, которое близкие к переговорам источники называли ключевым, было решение конфликта с олигархом Игорем Коломойским. В случае, если бы ему удалось вернуть под контроль национализированный Приватбанк, МВФ отказался бы одобрить новый кредит.

13 марта спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил о прекращении пассажирского авиасообщения марта из-за угрозы распространения коронавируса в стране. Позже Зеленский обратился к нации в связи с распространением коронавируса напомнил, что в ночь с 15 на 16 марта Украина закрывает регулярное авиасообщение с другими странами и посоветовал украинцам до этого момента вернуться на родину.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!