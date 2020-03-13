Украина закроет границы из-за коронавируса

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение закрыть границы для иностранцев на две недели из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает «Украинская правда».

Решение вступает в силу в воскресенье, 15 марта. «Через 48 часов мы закрываем границу для иностранных граждан», — заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

В то же время граждане Украины, которые вернутся в страну из-за рубежа, будут помещены на обсервацию для медицинского наблюдения.

С 12 марта по 3 апреля на Украине действует карантин: закрыты учебные заведения, прекращено авиасообщение с рядом стран, запрещены массовые мероприятия. На данный момент в стране подтвержден один случай коронавируса, однако бывший главный санитарный врач Украины Станислав Протас заявил, что в стране может быть до сотни зараженных, но о них неизвестно из-за проблем с диагностикой.

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