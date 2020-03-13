Украина запретит въезд жителям ДНР и ЛНР из-за коронавируса

Власти Украины запретят въезд жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) из-за пандемии коронавируса. Об этом в пятницу, 13 марта, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков на выездном заседании правительства, сообщает издание «Сегодня».

«Мы предлагаем пропускать граждан, которые имеют регистрацию на неоккупированных территориях», — сказал Аваков.

Если украинец проживает на неподконтрольной Киеву территории и имеет там регистрацию, он не может быть пропущен на «неоккупированную» часть, пока действует карантин, уточнил глава МВД.

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По словам Авакова, в Горловке, которая находится под контролем ДНР, может быть 12 случаев заражения коронавирусом.

На Украине подтвердили коронавирус у троих пациентов. В стране до 3 апреля ввели карантин. Частично закрыты границы, не работают школы и вузы, запрещены массовые мероприятия.

Всего в мире коронавирус выявили более чем у 128 тысяч человек. Свыше 4,7 тысяч заразившихся скончались, 69 тысяч пациентов выздоровели.

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