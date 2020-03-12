Украинцам пригрозили уголовными делами за несоблюдение карантина

Власти Украины пригрозили уголовными делами на несоблюдение карантина, введенного по всей стране из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом в четверг, 12 марта, сообщает «РБК-Украина».

Главный санитарный врач республики Виктор Ляшко заявил, что министерства и органы исполнительной власти должны ежедневного отчитываться о выполнении постановления о карантине Минздраву, который передаст эту информацию правительству.

«Мы вместе с информацией будем предоставлять предложения, как реагировать на тех, кто не выполняет постановления кабмина. Это 100 процентов будет административная и уголовная ответственность», — заверил Ляшко.

Таким образом он прокомментировал незакрытие школ на карантин в Харькове. Ранее об этом сообщил мэр города Геннадий Кернес.

С 12 марта по 3 апреля на Украине действует карантин: закрыты учебные заведения, авиасообщение с рядом стран, запрещены массовые мероприятия. На данный момент в стране подтвержден один случай коронавируса.

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