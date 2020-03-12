На Украине заявили о сотне зараженных коронавирусом

Бывший главный санитарный врач Украины Станислав Протас заявил, что в стране может быть до сотни зараженных коронавирусом, но о них неизвестно из-за проблем с диагностикой. Об этом сообщает «Страна.ua».

Если пациент обращается к врачу с симптомами простуды, но в последнее время он не выезжал из страны, то ему ставят диагноз ОРВИ и не проверяют на коронавирус, отметил Протас. Однако ежедневно на Украину въезжают до 500 тысяч человек из охваченной вирусом Европы, следовательно, заразиться можно и не покидая пределы страны.

Материалы по теме «Я пью шестнадцать таблеток в день» Россиян закрыли на карантин вместе с зараженным коронавирусом. Что происходит внутри?

По оценкам Протаса, в реальности в республике может быть до сотни и более инфицированных коронавирусом, и каждый из них в состоянии заразить еще до 25 человек. Пока подтвержден один случай коронавируса у жителя Черновцов, недавно вернувшегося из Европы. «Понятно, что низкие показатели по коронавирусу у нас связаны с плохой диагностикой», — отметил он.

Протас уверен, что Украине необходимы сотни тысяч тестов на коронавирус. «У нас ежедневно фиксируется порядка 250 тысяч новых случаев простуды или гриппа. Часть людей на самом деле могут быть с коронавирусом. Кроме того, нужно по два раза проверять всех контактных лиц», — подчеркнул бывший главный санитарный врач.

Ранее сообщалось, что Украина решила ввести карантин и частично закрыть границы.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!