В Киеве введут частичный карантин из-за коронавируса

В Киеве с 12 марта введут частичный карантин из-за угрозы коронавируса. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на заявление мэра украинской столицы Виталия Кличко.

Власти решили закрыть школы, вузы, развлекательные центры в моллах, отменить концерты, киносеансы и другие массовые мероприятия. Учебный процесс организуют дистанционно, в торговых центрах дежурные врачи будут осуществлять усиленный контроль.

При этом общественный транспорт будет работать в обычном режиме, весь подвижной состав дважды в сутки дезинфицируют. Кличко также попросил руководство учреждений и предприятий в городе пересмотреть рабочий график сотрудников, у которых есть маленькие дети.

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Пока в Киеве не зарегистрировано случаев заражения коронавирусом, меры вводятся превентивно и, скорее всего, будут действовать до конца марта. Кличко призвал киевлян не паниковать и при плохом самочувствии сразу обращаться к врачу.

Ранее на карантин закрыли все детские сады, школы и вузы в Черновицкой области Украины. Там у местного жителя выявили коронавирус.

По последним данным, коронавирусом заразились почти 119 тысяч человек более чем в 80 странах. Чуть более 65 тысяч из них выздоровели, а 4,2 тысячи скончались.

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