Таиланд ужесточил правила въезда для россиян

Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства. Об этом заявили в министерстве внутренних дел страны, передает в среду, 11 марта, Reuters.

Предполагается, что такое решение поможет ограничить распространение коронавируса.

Аналогичные меры были приняты в отношении еще 17 стран, в их числе Болгария, Бутан, Китай, Кипр, Эфиопия, Фиджи, Грузия, Индия, Казахстан, Мальта, Мексика, Науру, Папуа-Новая Гвинея, Румыния, Саудовская Аравия, Узбекистан и Вануату. В то же время Таиланд планирует отменить ранее установленный «безвизовый режим» для туристов из Южной Кореи, Италии и Гонконга.

Ранее граждане этих стран могли использовать свои паспорта или проездные документы для подачи заявления на визу по прибытии на иммиграционных пунктах Таиланда.

По последним данным, коронавирусом SARS-CoV-2 заразились почти 119 тысяч человек по всему миру, чуть более 65 тысяч выздоровели, еще свыше 4,2 тысячи умерли. Вспышка заболевания впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Его симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель с мокротой. Помимо Китая, заболевших выявили более чем в 80 странах мира.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!