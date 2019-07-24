Еще одна страна отменила визы для россиян

Россия и Мальдивская Республика договорились о взаимной отмене виз с 25 июля. Об этом сообщается в среду, 24 июля, на официальном интернет-портале правовой информации.

Таким образом, граждане России смогут пребывать на островах без визы в течение 90 дней. Для граждан Мальдивской Республики действуют такие же правила.

Согласно документу, целью въезда не может быть работа, учеба или постоянное проживание. Для безвизового посещения Мальдив при себе нужно иметь общегражданский заграничный, дипломатический или служебный паспорт.

До этого россиянам разрешалось находиться на Мальдивах не более месяца.

В мае Москва предложила Токио перейти на безвизовый режим. Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что в первую очередь речь идет об инициативе президента России Владимира Путина о введении режима свободного перемещения между всеми жителями Сахалинской области и жителями префектуры Хоккайдо.

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